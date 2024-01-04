Клименко розповів, скільки справ про ухилянтів розслідує поліція: кількість шокує

Поліція готує до суду 2,6 тисячі справ на ухилянців від мобілізації.

В Національній поліції зараз є 9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації, 2600 з яких уже направлено до суду.

Про це 4 січня розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Початково протокол про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, злісно ухиляється від мобілізації, від служби, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції. Нацполіція в рамках Кримінального провадження вже розслідує такі факти", - розповів міністр.

За його словами, нині у Нацполіції вже розслідується близько 9 тисяч таких кримінальних проваджень.2600 матеріалів вже направлено до суду. Це ст. 336 ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь РФ. Фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави.

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