Клименко про постраждалих під час атаки окупантів на Харків: "Найменшому постраждалому три місяці" (фото)

В перші хвилини після атаки всі відповідні служби були на місці.

Російські окупанти вчергове завдали удару по житловому кварталу Харкова. Внаслідок чого постраждали, зокрема, діти. Наймолодшому - усього три місяці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр МВС Ігор Клименко.

“Знову атака по цивільних, знову ціль - діти. Найменшому постраждалому від російської атаки усього 3 місяці. Ворог цинічно вдарив по місту авіабомбами вдень - просто по житловій забудові. Багатоповерхівки, дитячий садок – ось, що стало ціллю терористів”, - наголосив Клименко.

За його словами, в перші хвилини після атаки всі відповідні служби були на місці та евакуювали людей, надавали допомогу потерпілим та фіксували наслідки.

“Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 19 людей, серед них - діти 13, 9, 2 років. Найменшому постраждалому усього 3 місяці. На жаль, одного чоловіка врятувати не вдалось”, - додав міністр.

Крім того, окупанти завдали і авіаудару по Донеччині. У Покровському районі пошкоджені 29 багатоквартирних будинків та крамниці. Двоє людей постраждали.

“Дякую тим, хто працює на місцях ударів: слідчі, рятувальники, вибухотехніки, патрульні, психологи – усім, хто рятує та підтримує цивільних. Усім, хто фіксує злочини росії для міжнародних судів”, - зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас.

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