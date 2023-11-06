Клименко прокоментував наявність у дружини Тишлека паспорта РФ: "Не є підставою для звільнення"

Дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, якого тимчасово відсторонили від виконання обов'язків, Олександра Балакай їздила до Росії та тимчасово окупованого Криму з російським паспортом. Як писали ЗМІ, вона досі є власницею паспорта країни-агресорки.

Очільник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським новинам" прокоментував ситуацію із скандалом довкола свого заступника.

"Де-юре, наявність будь-якого паспорта, в тому числі і російського, не є підставою для звільнення. Враховуючи моральну сторону, те що відбувається сьогодні під час війни з РФ, то ми маємо говорити про іншу сторону медалі і про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти Російської Федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи це РФ, чи це тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", - прокоментував він.

Очільник МВС також розповів, що коли вийшло розслідування журналістів про його заступника Дмитра Тишлека та його дружину Олександру, Клименко саме перебував у відрядженні в Литві.

"Я не одразу зміг його подивитися та проаналізувати, тому що мав багато зустрічей. Тому, коли нарешті зміг переглянути, ми почали збирати дані, що відбулося і які питання підняли журналісти… Призначили службове розслідування, визначили персональний склад комісії, яка проводитиме відповідні заходи з перевірки. Сьогодні (30 жовтня – ред.) комісія вже провела перше засідання. Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків. Зараз всі уповноважені особи вивчають питання, які були викладені у журналістському розслідуванні", - додав Ігор Клименко.

Розслідування про Дмитра Тишлека та його дружину

Журналісти Bihus.Info провели розслідування і виявили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

ЗМІ також оприлюднили документ про поїздки дружина Тишлека Олександри Балакай до Росії та Криму з паспортом РФ.

Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також попросив ДБР ініціювати перевірку фактів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із Дмитром Тишлеком і повідомив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Ігор Клименко запевнив, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

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