Клименко розповів, що у поліції є бази ухилянтів від служби: статистика вражає

Голова МВС заявив, що поліція буде перевіряти всіх ухилянтів.

Поліція має у своїх базах інформацію про сотні тисяч осіб, які, можливо, ухиляються від мобілізації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Укрінформ.

Він заявив, що поліцейські можуть працювати разом з працівниками ТЦК на вулиці, але повістку вручати може лише військовий.

"І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - сказав Клименко.

Він заявив, що поліція розшукує громадян, які вже отримали повістку, але ухиляються від мобілізації. Клименко наголосив, що співробітники поліції діють лише відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Крім того, міністр заявив, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ухилянтам обмежуватимуть право керувати авто.

Крім того, ми раніше інформували, що ДБР викрило банду, яка під виглядом працівників ТЦК обкрадала ухилянтів на Львівщині.

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