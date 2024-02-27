Клименко відповів на заклики "нехай поліцейські воюють"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про можливі сценарії участі поліцейських у бойових діях.

Нині в Україні кожен поліціянт самостійно ухвалює рішення про те, де йому нести службу: чи в поліції, чи в ЗСУ.

Про це очільник МВС Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+"

"Кожен приймає рішення з поліцейських, що йому робити. Служити, захищаючи публічний порядок у складі поліції, друге - може піти в бойовий підрозділ і воювати під командуванням Збройних сил України, в складі поліцейського підрозділу наприклад, третій варіант - покласти посвідчення на стіл і піти під мобілізацію", - розповів Клименко.

Водночас він пояснив, що в разі добровільного долучення правоохоронця до складу Збройних сил, він звільняється зі служби в поліції, адже ці дві структури мають різні закони регулювання.

"Поки що немає ніяких квот у державі (для тих поліцейських, які вступають до ЗСУ - ред.). Якщо буде потрібно, то ми всі станемо до зброї і будемо захищати державу", - сказав Клименко.

Міністр також відповів, як він ставиться до суспільного тиску, на кшталт "нехай поліцейські воюють"

"А чим хлопці в поліції відрізняються від тих, хто в народному господарстві працюють? Вони що, мають досвід бойових дій? Здебільшого ні", - сказав Клименко.

Нагадаємо, в оновленому законопроєкті про мобілізацію, поданому до Ради, пропонують залучити поліцейських і працівників інших правоохоронних органів до військової служби. Керівник Нацполіції Іван Вигівський розповів про ситуацію, в якій воювати доведеться всім.

Читайте також: