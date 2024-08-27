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Клімкін припустив, якою буде реакція Росії на Курську операцію

Клімкін припустив, якою буде реакція Росії на Курську операцію

Павло Клімкін / Фото: Associated Press

Вона матиме свою природу.

Реакція на Курську операцію буде. Але вона буде більш стратегічна, а не військовою.

Про це розповів ексочільник МЗС Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"А удари – саме собою. Це важлива історія для Росії – вибити функціонування суспільства та економіки. Зламати те, що називається стійкістю – психологічною, економічною, військовою"

Раніше президент ОАЕ заявив, що хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Путіна. Вона може відбутися на конференції ООН з питань клімату, яка запланована на листопад-грудень. Клімкін в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів, що має змінитися за ці кілька місяців, щоб переговори стали можливими.

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