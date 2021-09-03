Клінічна смерть 14-річного школяра у школі Запоріжжя: це вже другий подібний випадок у цьому закладі

Клінічна смерть 14-річного школяра у школі Запоріжжя: це вже другий подібний випадок у цьому закладі

Хлопець перебуває у реанімації у важкому стані.

У Запоріжжі на уроці 14-річний підліток знепритмонів і перестав подавати ознаки життя. Медсестра школи разом із працівником надавали реанімаційну допомогу школяру до приїзду швидкої.

Про це повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

"Станом на зараз дитина в реанімації, стан важкий. Лікарі занепокоєні, другий випадок зі схожою симптоматикою. Збираємо робочу групу до складу якої будуть входити медики", - написала Злата Некрасова.

Вона додала, що раніше до лікарні зі схожою симптоматикою вже потрапляв ще один учень із цієї школи - Тимофій.

Нагадаємо, що у січні цього року у школі №15 Запоріжжя сталася клінічна смерть у 11-класника. Хлопцеві теж стало зле у навчальному закладі перед уроком фізкультури. Його вдалося реанімувати у школі, але за кілька днів він помер у лікарні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання