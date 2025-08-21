Клініка Lita Plus отримала звання «Підприємство року 2025»

Реклама

Медичний центр «Літа Плюс» визнаний одним із найкращих підприємств України та здобув статус «Підприємство року 2025» у рамках загальнонаціонального рейтингу «Ліга кращих підприємств України» .

Цей рейтинг проводився на основі офіційних відкритих даних Державної служби статистики України у співпраці з Міністерством економіки України, а також перевірявся незалежними аудиторами з України та Європейського Союзу. Методологія оцінювання ґрунтувалась на прозорих економічних та соціальних критеріях: прибутковості підприємства, продуктивності праці, рівні офіційної заробітної плати, сплаті податків та соціальних внесків.

У 2025 році серед 263 638 активних підприємств було відібрано лише ТОП-500 компаній, які продемонстрували стійкість і розвиток у період війни. Клініка «Літа Плюс» увійшла до цього престижного списку, посівши 31 місце серед 597 конкурентів у сфері спеціалізованої медичної практики.

«Для нашої команди це не просто нагорода. Це підтвердження того, що навіть у часи великих викликів можна розвивати медицину, зберігати робочі місця та впроваджувати інновації. Ми завжди прагнули будувати не лише медичний центр, а й бізнес, який створює робочі місця, формує економічні можливості та підтримує розвиток регіону. Тому звання “Підприємство року” для нас — підтвердження, що ми рухаємось у правильному напрямку», — зазначив Сергій Дербак , засновник клініки пластичної хірургії Lita Plus .

Ще одним підтвердженням лідерства стала особиста нагорода: директор клініки Марія Дербак отримала звання «Керівник року». Разом ці дві перемоги — потужне визнання внеску «Літа Плюс» у розвиток медичної галузі та економіки України.

Про загальнонаціональне рейтингування Ліга кращих підприємств України

Рейтинг побудовано шляхом математичного ранжування річних фінансових показників підприємств по кожній галузі економіки. Система побудови рейтингу гарантує прозорість та справедливий відбір переможців. Рейтинг побудований у співпраці з Міністерством економіки України на відкритих даних Державної служби статистики України. Аудиторську перевірку рейтингу проведено незалежними аудиторами з України та Європейського Союзу. Програма здійснюється за підтримки Комітету економічного розвитку. Ранжування проводилось серед 263 638 діючих підприємств України. Серед них було відібрано 46 852 підприємств, які задекларували прибуток, платять офіційну зарплату працівникам та є сумлінними платниками податків.