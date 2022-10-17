Клініка на колесах: як пройти безкоштовне обстеження та отримати необхідні ліки

Цього жовтня волонтери благодійного фонду «ДивоЮА» запустили проект «Мобільні лікарі», у рамках якого проводять безкоштовні медичні обстеження людей на звільнених від агресора територіях. Крім якісної діагностики та медичної консультації, українці також можуть безкоштовно отримати необхідні ліки, які проекту надає фармацевтична компанія «Фармак».

Як працюють мобільні лікарі?

Лікарі прибувають до населених пунктів, що постраждали від рук окупантів на спеціальному автомобілі. Величезну вантажівку переобладнали в мобільну лабораторію, кабінет УЗД та аптеку.

«Ми – об’єднання лікарів та медсестер, які будуть лікувати і наразі лікують людей на деокупованих територіях. Це Київська область, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Луганська тощо. Ми хочемо бути першими, хто приїхав і зустрівся з цими людьми, тому що мало перемогти, важливо, щоб в якомога більшому складі ми пережили цю війну», – розповідає член наглядової ради «Мобільних лікарів» Олександр Бухтіяр.

Першим селищем, куди відправилися медики на колесах – село Мощун на Київщині, яке є одним з найбільш постраждалих від російських військових. Тут у місцевому клубі жителі змогли здати аналізи, зробити обстеження внутрішніх органів та після консультації отримати ліки.

«Важливо розуміти, що кількість та географія виїздів буде також залежати від залученості українського бізнесу до життя постраждалих громад, у яких вони представлені. «Мобільні лікарі» звертатимуться за фандрайзингом до великих національних компаній та міжнародних фондів, які підтримують медицину в Україні, щоб надати медичну допомогу якомога більшій кількості українців», – додає Олександр.

Як можна пройти обстеження?

Аби пройти обстеження в мобільній лабораторії, людині достатньо просто підійти до переобладнаної вантажівки та записатися на прийом до лікаря. Для кожного пацієнта складається медична карта. Лікар проводить первинне спілкування і направляє людину на здачу аналізів. Вже за декілька годин результати аналізів готові і терапевт може призначити певні ліки, які тут же на місці безкоштовно видаються пацієнтові.

«В залежності від тієї громади, куди ми будемо їхати і розуміти потреби людей, які залишились на цій території, ми формуємо свою кількість персоналу. В нас є постійний штат – це головний лікар проекту, який слідкує за всією медичною частиною. Є головна медична сестра, яка керує всіма медсестрами, щоб все було зроблено за медичними стандартами. Є головний спеціаліст УЗД, який в цій вантажівці робить діагностику внутрішніх органів. І є головний лаборант. Це людина, яка відповідає за все обладнання для того, щоб перевірити на місці аналізи крові, сечі тощо», – коментує Олександр Бухтіяр.

Які ліки можна отримати?

Ліки українці отримують безкоштовно після консультації лікаря. Медикаменти для проекту на цьому етапі надає фармацевтична компанія «Фармак». Як розповідає директорка з корпоративних комунікацій Євгенія Піддубна, компанію запросили долучитись до проекту «Мобільні лікарі», оскільки вона може надати повний портфель в усіх терапевтичних напрямках.

«Ми відразу погодилися підтримати цей надзвичайно важливий та соціально значущий проект. Доступ до медичних сервісів та ліків - одна з базових потреб людини. Так, єдина аптека в Мощуні стоїть пуста та розбита, тож ми надали організаторам протизастудні препарати, ліки проти нежитю та кашлю, вітамінні комплекси, заспокійливі засоби, а також рецептурні препарати, які застосовуються при лікуванні більш серйозних хвороб. У разі необхідності, будемо додавати і інші препарати та надалі підтримувати цей проект», - коментує Євгенія.



