"Клініка першою несе відповідальність": стоматолог про смерть 7-річного хлопчика під час лікування зубів

Коли лікарі вводять конкретний препарат, вони мають знати й антидот до нього, якщо виникне реакція на медикамент.

Зуби дітям від 2 до 7 років завжди лікують під наркозом. Без загального знеболення вилікувати їх майже неможливо.

Про це повідомив стоматолог Ярослав Заблоцький.

Лікар сумнівається, що в клініці не провели попередні аналізи. Це базові правила. Причиною могли стати особливі генетичні відхилення, які одразу не виявили. Але, безумовно, встановити усі обставини має слідство.

"Клініка якраз першою чергою несе цю відповідальність, що батьки ознайомлені. Це документ, який впроваджений Міністерством охорони здоров'я", — переконаний Ярослав Заблоцький.

Нагадаємо, у Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу. Бригада "швидкої" протягом двох годин намагалася реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.

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