Клірик УПЦ МП з Одеси, який збирає гроші на зруйнований собор, купив останній айфон

Сам священнослужитель УПЦ МП пояснив, що йому потрібен айфон, щоб "знімати багато відеороликів для спасіння людей".

Волонтерка Олена Ротарі помітила, як архідиякон Андрій Пальчук з Одеської єпархії УПЦ МП у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max.

"Коли ви кидаєте гроші на відновлення московського собору в Одесі, ви повинні розуміти, що ваші гроші йдуть на айфони. Наприклад, 9 січня Андрій Пальчук, це спікер МП, купує телефон iPhone 14 Pro Max", – написала вона і опублікувала відповідні фото.

Священнослужитель УПЦ МП з Одеси Андрій Пальчук купує iPhone / Фото Олена Ротарі

Зазначимо, що у себе на сторінці Пальчук розміщував інформацію про збір коштів на відновлення Свято-Преображенського кафедрального собору в Одесі, зруйнованого російською ракетою 23 липня.

Судячи з публікації, айфон він купував ще до цього збору коштів. Ціна iPhone 14 Pro Max, який купив "батюшка", становить приблизно 58 тис. грн.

Сам Пальчук пояснив, навіщо йому останній айфон.

"Дізнався, що Олена Ротарі опублікувала фото, як я купляю айфон у січні. Я молюсь за нашу державу, за наш народ, за нашу церкву, щоб врятуватися від зовнішнього ворога. Хочу вам сказати що цей iPhone служить для того, аби знімати багато відеороликів для спасіння людей, щоб назбирати гроші і вилікувати багато хвороб і серед них часто трапляються онкозахворюванні. І коли ви такі речі говорите, треба спочатку поцікавитись, а потім говорити", – каже священнослужитель.

Він запевнив, що має і звичайний недорогий телефон, яким користується, та показав його на відео.

Центр публічних розслідувань додає, начальнику Пальчука, митрополитові УПЦ МП Одеської єпархії Агафангелу "дарують іменні коньяки", а сам він нібито "полюбляє окуляри марки Cazal LEGENDS 955".

Раніше повідомлялося, що за митрополита УПЦ МП Павла "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави і випустили на свободу.

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