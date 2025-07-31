Піп-ухилянт з УПЦ МП / © unsplash.com

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Із закордонного відрядження не повернувся 38-річний клірик УПЦ Московського патріархату, який отримав 3-місячний дозвіл на виїзд.

Про це передає видання «Духовний фронт України».

За інформацією видання, Київська митрополія УПЦ МП повідомила Держслужбу з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про неповернення із закордонного відрядження свого клірика Максима Шевченка, 1987 року народження.

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Клірик УПЦ МП Максим Шевченко втік за кордон

Зазначається, що Максиму Шевченку керівництво УПЦ МП доручило опікуватися громадою цієї церкви у Нюрнберзі, Німеччина. Громада УПЦ МП у Нюрнберзі діє від вересня 2023 року. Запрошення було надано цією ж парафією.

Метою виїзду за кордон назвали «забезпечення духовних потреб українців, які внаслідок російської військової агресії проти України вимушено проживають в Німеччині». Період запрошення — три місяці, від 14 квітня 2025 року до 14 липня 2025 року.

Проте 21 липня 2025 року ДЕСС отримала листа від УПЦ МП, у якому повідомлялося про неповернення їхнього підлеглого Максима Шевченка із закордонного відрядження.

До листа УПЦ МП додала медичну довідку, видану Максиму Шевченку 11 липня 2025 року. Проте у виданні стверджують, що в довідці не було зазначено діагноз та не йшлося про госпіталізацію.

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Через неповернення Шевченка та відсутність відповідей на попередні запити щодо інших священнослужителів, ДЕСС призупинила опрацювання клопотань щодо отримання дозволу Адміністрації Держприкордонслужби на виїзд за кордон служителів УПЦ МП.

Раніше повідомлялося, що донька попа УПЦ МП встановила камеру під куполом храму, щоб стежити за ЗСУ для росіян.