Ключ до Москви знайдено: експерт пояснив, чому ППО РФ не здатна збити українські дрони

Атака на Москву 18 червня / © Exilenova+

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Україна фактично знайшла ефективний спосіб обходити та проривати систему протиповітряної оборони, яка прикриває столицю країни-агресорки Російської Федерації. Малорозмірні українські безпілотники наочно продемонстрували вразливість російського неба.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 заявив директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, військове командування Росії просто не очікувало, що повітряні цілі зможуть підійти настільки близько до стратегічних об’єктів углиб території країни, тому система оборони Москви не витримала навантаження.

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Анатолій Храпчинський пояснив, що наразі Росія серйозно виснажила власні запаси засобів протиповітряної оборони через такі ключові фактори:

Передислокація сил: значну частину комплексів окупанти були змушені перекинути на тимчасово окуповані території України для захисту своїх логістичних вузлів.

Бойові втрати: Сили оборони України систематично та успішно знищують російські системи ППО в прифронтових зонах.

Нерішуче використання ресурсів: дефіцитні ракети до систем С-300 та С-400 ворог активно та неефективно використовує як ударну зброю для обстрілів українських міст.

До того ж експерт підкреслив, що Росія наразі стикається з технологічною кризою та змушена споряджати свої зенітно-ракетні комплекси ракетами-перехоплювачами, які вже давно відпрацювали свій термін експлуатації та мали йти на списання. Це суттєво знижує точність і надійність захисту російських міст від сучасних українських розробок.

Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві знову розпочався з атаки дронів та вибухів, які сколихнули російську столицю та один з її районів Капотню. Люди традиційно панікують, а ще фільмують безпілотники, які один за одним летять над висотками.

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