Укрaїнa
Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко для Washington Post

Зараз ключове завдання - це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.

«Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України», - сказав він.

Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

«Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше», - наголосив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

