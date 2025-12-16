Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко для Washington Post

Реклама

Зараз ключове завдання - це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.

«Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України», - сказав він.

Реклама

Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

«Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше», - наголосив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.