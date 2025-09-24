Клієнтів "Нової пошти" атакують фішингові повідомлення: що відомо

Нова пошта

«Нова пошта» попередила клієнтів про небезпечні SMS від шахраїв, які нібито надходять від компанії та містять фішингові посилання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нової пошти у Telegram.

Останнім часом клієнти почали отримувати повідомлення із невідомих номерів із текстом: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс». У SMS додається посилання, нібито для підтвердження адреси, яке насправді призначене для збору особистих та банківських даних.

Компанія наголошує: не переходьте за підозрілими посиланнями та не передавайте особисту інформацію. Такі повідомлення слід видаляти та попереджати близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обман.

Уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише через перевірені канали:

офіційний сайт,

мобільний застосунок,

соціальні мережі,

SMS-повідомлення від підтверджених номерів.

Компанія закликає клієнтів бути уважними та повідомляти про підозрілі SMS службі підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Нова пошта» запровадила нові обмеження для незареєстрованих продавців. Сервіс «НоваПей» діятиме за новими лімітами для онлайн-оплат та грошових переказів, що встановлюються індивідуально для кожного користувача.