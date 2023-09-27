У "Новій пошті" розповіли, як контактний центр реагував на ситуації, які геть не стосувалися доставки посилок. Рівень клієнтоорієнтованості справді вражає.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Від прохань знайти родичів до порятунку сім'ї

За словами Поперешнюка, на безкоштовну лінію звернулася дівчина на 13-му тижні вагітності. Вона сказала, що потребує допомоги чоловіка, але не може йому подзвонити. "Без зайвих питань набрали чоловіка, він зв'язався та відразу виїхав до дружини – ми перевірили", – зауважив він.

Одного разу до операторів звернувся поранений боєць ЗСУ. Він попрохав знайти свого побратима, та знав лише імʼя, прізвище й місто проживання. Свій телефон він втратив в бою, а номера побратима не знав. Пригадав що товариш по службі жив неподалік відділення пошти.

"Просить повідомити, що живий, хоч і у госпіталі. Зв'язок слабкий, комунікуємо у вайбері та врешті знаходимо побратима! Як це приємно було повідомляти, що він живий! А ще – побратим звʼязався з дружиною бійця і переказав цю приємну звістку і їй! Зв'язку не було 3 тижні…", – поділився співзасновник.

Серед іншого, одна клієнтка попросила оператора сходити в аптеку. Забрати ліки потрібно було у Селидовому Донецької області, а відправити у Вишгород Київської.

"Це була остання пачка саме цих ліків в Україні. Фахівець передзвонив у тамтешнє відділення і про все домовився. Силами прекрасної команди відділення на Донеччині відправили їй ліки вже за 20 хв, а київські колеги проконтролювали вручення", – йдеться у публікації.

До "Нової пошти" також звертався лікар. Річ у тім, що у медзакладі перебував поранений, який не пам'ятав телефон рідних, але знав, що йому приходили посилки НП від родичів. Фахівчиня знайшла відправлення, яке йому робила сестра. Зателефонували їй, родичів звʼязали між собою.

Співробітники компанії допомогли й студенту, якому потрібно було видрукувати та відправити важливі документи.

"Літній клієнт подзвонив нам і попросив підказати телефон, за яким можна замовити молитву. Фахівець не розгубився і знайшов контакти духовної підтримки української православної церкви. Підійшло!", – підкреслив Поперешнюк.

Одного разу фахівці допомогли клієнту знайти контакти банку, а іншому – автобусний графік зі Львова в село Дулицьке.

"Звернулася дівчина. Чоловік вигнав з дому. Коштів немає, подзвонити може лише нам, бо для клієнтів це безкоштовно. Просить зв'язатися з мамою. Миттєво зв'язуємось, повідомляємо, але мати непокоїться, щоб донька нічого з собою не зробила. Подзвонити донці теж не може – немає грошей на рахунку. Дзвінки з розмовами через оператора понад 10 хвилин – переказуємо доньці, що мама її любить і потрібно жити заради сина. А з чоловіком помиряться. Далі дзвінки до матері, передаємо слова вдячності доньки, а ще – подяку за посилки від неї. На третьому кругу розмов фахівець приймає рішення поповнити рахунок матері, щоб вона самостійно змогла зв'язатись з донькою", – відзначили в компанії.

Доньку проінформували, що мама задзвонить, і все проконтролювали. Допомогу надано.

"Новопоштовці, пишаюсь вами безмежно!", – резюмував співзасновник компанії.

Раніше "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста.

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