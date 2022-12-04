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"Клонують": розвідник окупанті пояснив швидке поповнення втрат Сил оборони України

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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127
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"Клонують": розвідник окупанті пояснив швидке поповнення втрат Сил оборони України

Фото: Associated Press

Російські розвідники заговорили про клонування українських військових.

Російські окупанти вигадали пояснення швидкому поповненню втрат серед бійців Сил оборони України. Вони говорять, що Україна клонує солдат.

Про це повідомляє "Лента.ру".

Таке пояснення озвучив російський розвідник спецназу Західного військового округу у селі Новоселівське у так званій "Луганській народній республіці".

"Серед особового складу противника дуже великі втрати. І таке відчуття, що їх завозять туди пачками, ніби їх десь клонують", - сказав десантник.

За словами розвідника, щоранку на позиції противника опиняється така ж кількість солдатів, як було напередодні, і таке відбувається щодня.

Нагадаємо, що ЗС РФ відчуває брак боєприпасів, обладнання й іншого забезпечення. Через погодні умови бойові дії в Україні сповільнюються, проте український опір не згасає.

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Дата публікації
Перегляди
127
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