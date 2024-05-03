Клопотенко шокував листуванням із журналістом: що такого написали відомому шеф-кухарю (фото)

На скриншотах видно, що йому пропонує співпрацю нібито редактор "Заборони", який не називає свого імені.

Шеф-кухар Євген Клопотенко оприлюднив уривок із розмови нібито з редактором видання "Заборона", який пропонує йому співпрацю, а потім, начебто помилившись чатами, обзиває його. У виданні заперечують, що з Клопотенком спілкувався хтось із його працівників.

Уривки з розмови Клопотенко опублікував у соцмережі X.

На скриншотах видно, що йому пропонує співпрацю нібито редактор "Заборони", який не називає свого імені. Той розповідає, що його видання запускає рубрику подкастів і хоче запросити Клопотенка як гостя на перший випуск.

Шановні твіттеряни, на зв'язку з вами хуєсос по версії редакторів незалежного медія Заборона.



І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, нахуя ви мені пишете? pic.twitter.com/g3Yu3JzJ28 — Yevhen Klopotenko (@klopotenko_chef) May 3, 2024

Людина, що назвалася представником "Заборони", запитує в Клопотенка, скільки коштуватиме запис випуску з ним, і той відповідає, що зазвичай це нічого не коштує. За хвилину нібито редактор надсилає ще одне повідомлення, вочевидь помилившись чатами, де пише: "Цей х*єсос каже, що це нічого не коштує".

Опублікувавши цю розмову в соцмережах, Клопотенко написав: "І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, нах*я ви мені пишете?"

У "Забороні" прокоментували цю ситуацію, припустивши, що вона є "спрямованою стратегією для розпалювання хейту" в бік медіа. Головна редакторка Євгенія Костіна стверджує, що комунікацію з Клопотенком вели від імені фейку, адже, за її словами, Telegram не дозволяє листуватися в особистих повідомленнях від імені каналу, а логотип видання міг поставити собі як фотографію користувача будь-хто.

Тим більше, каже вона, "Заборона" веде комунікацію щодо інтервʼю чи проєктів з особистих сторінок редакторів, а не з офіційних акаунтів. Крім того, головна редакторка стверджує, що її видання зараз не планує випускати подкасти.

"Втім, нам дуже шкода, що під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко, якого ми дуже цінуємо", — додала Костіна.

Нагадаємо, відомий кухар-шоумен Євген Клопотенко приголомшив історією, як йому відмовили у відкритті українського ресторану в Японії.

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