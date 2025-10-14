KLR Bus: Німеччина стала головним напрямком для українців влітку 2025 року

Реклама

Оператор національного ринку пасажирських перевезень KLR Bus дослідив пасажиропотік між Україною та країнами Європи в літні місяці 2025 року. Найпопулярнішими країнами серед пасажирів компанії стали Німеччина, Чехія, Польща, Іспанія та Австрія. В той же час у ТОП-5 міст увійшли Берлін, Прага, Варшава та Краків. Польські та чеські міста українці обирають не лише як кінцевий пункт призначення, а й як транзитні хаби, звідки продовжують подорожі літаками.

Для задоволення підвищеного попиту KLR Bus збільшила частоту таких напрямків, як «Україна-Німеччина-Україна», а також «Україна-Іспанія-Україна», на яких задіяли додатковий автобусний парк. Задля спрощення процесу придбання квитків у компанії також запровадили послуги раннього бронювання, програми лояльності та акційні пропозиції.

Діджиталізація сервісу торкнулася також інших процесів.

Реклама

«Ми активно використовували такі цифрові інструменти, як Live-GPS трекінг автобуса в додатку для пасажира за рахунок чого зменшили навантаження на контакт-центр у пікові дні. Ми також запровадили сервіс автоматичних сповіщень про зміну рейсу або затримку автобуса», - розповів Андрій Хоркавий.

В компанії також повідомили про певні зміни в поведінці пасажирів при плануванні поїздок.

«Зі зростанням конкуренції на ринку, зменшується поріг прийняття рішення про купівлю квитка, адже клієнти мають більший вибір перевізників у зручні для них години відправлення та прибуття. Звичайно, зросли вимоги до сервісу та комфорту в автобусах: Wi-Fi, розеток, простору для ніг, туалетів. Хоча у великих операторів це вже давно стало базовим стандартом», - наголосив засновник KLR Bus.

Що ж стосується процесу перетину державного кордону, то в компанії зауважили, що його тривалість збільшилася з огляду на те, що, наприклад, Польща запровадила обов’язкову процедуру фотографування та сканування відбитків пальців пасажирів. Це спричинило затримку автобусів на кордонах на 5-6 годин. На думку фахівців, це питання можна було б врегулювати на міждержавному рівня для спрощення процедури перетину державного кордону.

Реклама

За даними перевізника система єЧерга (система бронювання часу для перетину кордону для ліцензованого транспорту) не повністю впоралася на українсько-польському кордоні на таких пунктах перетину, як «Рава-Руська» та «Грушів».

«На жаль, ми також вперше зіткнулися із труднощами для водіїв. Вперше з часу запровадження воєнного стану, жоден водій навіть при наявності повного пакету документів, що підтверджують офіційне працевлаштування та будучи внесеним в систему «Шлях» не зміг перетнути державний кордон з першого разу», - розповідає Хоркавий.

Через мобілізацію та міграцію населення в компаніях, які займаються пасажирськими перевезеннями, особливо у піковий сезон, відчувається дефіцит кадрів, особливо водіїв та техніків.

«Ми спостерігаємо брак технічного персоналу для обслуговування рухомого складу. Це означає, що конкуренція за кадри у галузі зростає, і ми посилено працюємо над утриманням та розвитком персоналу. Ми стали першим перевізником, хто почав залучати жінок-водійок, і вони вже чудово зарекомендували себе навіть на тривалих маршрутах. Дуже приємно, що наші клієнти підтримали таку ініціативу», - зазначив засновник KLR Bus.

Реклама

В планах компанії на найближчий час – діджиталізація процесів, використання штучного інтелекту для прогнозування попиту та ціноутворення, гнучкого управління маршрутами та підвищення стандартів сервісу й безпеки.

Окрему увагу в KLR Bus приділяють розширенню партнерської мережі щоб запропонувати пасажирам нові зручні пересадкові можливості. Для цього компанія посилила співпрацю з операторами ринку перевезень, терміналами та технологічними платформами в країнах ЄС. Це, переконують там, є ключовим елементом стратегії задоволення сезонного попиту та зміцнення міжнародної інтеграції.

«Ми намагаємося не лише модернізувати існуючі процеси, а й постійно знаходимося у пошуку нових технологічних підходів, які дадуть змогу вийти на інший рівень конкурентоспроможності на європейському ринку», - резюмував Андрій Хоркавий.