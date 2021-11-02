"Клуб італійської кінокласики" продовжує збирати поціновувачів кіно

Італійський кінематограф 50-80-х років минулого століття став золотим фондом світової культури. Кінофестиваль "Молодість" за підтримки посольства Італії та Італійського інституту в Україні минулої весни показав 10 фільмів видатних італійських режисерів – Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Мікеланджело Антоніоні, П'єра Паоло Пазоліні та інших. Деякі фільми вперше демонструвалися у повній режисерській версії, а всі – у якісній реставрації. Покази викликали неабиякий інтерес та прохання продовжити "Клуб італійської кінокласики".

Тому від 28 жовтня кінофестиваль “Молодість” продовжує покази італійських кіношедеврів. За традицією, демонстрація фільмів відбувається у столичному кінотеатрі "Жовтень". Новий цикл розпочався минулого тижня фільмом "Сімейний портрет в інтер'єрі" (1974) режисера Лукіно Вісконті з Бертом Ланкастером, Гельмутом Берґером, Сільваною Манґано та Клаудією Кардінале.

Завтра, 3 листопада, на глядачів чекає драма "Чочара" (1960) режисера Вітторіо Де Сіки з Софі Лорен та Жаном-Полем Бельмондо. Фільм розповідає про життя вдови та успішної власниці продуктового магазину у Римі Чезіри. Друга світова війна вирує, і на тлі щоденних вибухів вона побоюється за свою дочку, 13-річну Розетту. Щоб уникнути жахів бомбувань Риму, вона вирішує повернутися на деякий час до рідного села. Чезіра вважає, що там їм буде безпечніше. Молодий інтелектуал Мікеле закохується в Чезіру, але вона занадто захоплена благополуччям своєї дочки та питанням їх виживання, щоб відповісти на його боязкі залицяння. Зрештою Чезіра вирішує повернутися до Рима. Але на шляху додому жінка зіткнулися з жахами війни.

Придбати квитки можна у касі кінотеатру "Жовтень" і за посиланням.

Наступні кінопокази у межах "Клубу італійської кінокласики":

10 листопада - "Солдатські дівки" (1965) режисера Валеріо Дзурліні з Анною Каріною, Марі Лафоре та Леєю Массалі

17 листопада - "Конформіст" (1970) режисера Бернардо Бертолуччі з Жаном-Луї Трентіньяном

24 листопада - "Дні кохання" (1954) режисера Джузеппе Де Сантіса з Маріною Владі та Марчелло Мастрояні

Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами. Кожен фільм представляє арт-директор Кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі.

Інформаційний партнер проєкту – група 1+1 media.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання