Клуби чорного диму та евакуація дітей: пожежа у школі Вінниці могла статися через кип’ятильник

Клуби чорного диму та евакуація дітей: пожежа у школі Вінниці могла статися через кип’ятильник

Горіла лабораторія з фізики.

Масштабна пожежа сталася у вінницькій школі під час уроків: дітей евакуювали.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.

Зайнялось просто під час уроків. Диво, що минулося без потерпілих, кажуть рятувальники. Ще до приїзду пожежників евакуювали 500 учнів і пів сотні вчителів.

Зазначається, що горіла шкільна лабораторія з фізики. За пів години пожежу ліквідували. За словами рятувальників, попередня причина займання - це несправність електрообладнання. Припускають, що хтось з учителів увімкнув кип’ятильник, а потім забув. Вже від нього почало плавитися, а потім і горіти в кабінеті.

Новини Вінниці: у школі сталася масштабна пожежа через несправність електрообладнання

Як повідомлялося, у Харківській області у Козачолопанському ліцеї сталася пожежа. Зайнялася роздягальня. Евакуювали 200 учнів та педагогів через загоряння одягу у роздягальні навчального закладу. На місце викликали рятувальників. Пожежу оперативно загасили.

Читайте також: