Клуби чорного диму видно за кілометри: у Харківській області спалахнула масштабна пожежа

За словами місцевих мешканців, загорілися гаражі на ринку.
У місті Чугуєві Харківської області сьогодні, 26 червня, спалахнула масштабна пожежа.
Відео надзвичайної події публікують очевидці у соцмережах.
За словами місцевих мешканців, загорілися гаражі на ринку.
З них валить густий чорний дим, який видно за кілометри. Людей евакуюють.
Площа загоряння складає більше 700 м.кв. На допомогу місцевим рятувальників виїхали їхні колеги із Харкова.
Нагадаємо, у низці областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що і де заборонено.