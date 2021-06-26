Клуби чорного диму видно за кілометри: у Харківській області спалахнула масштабна пожежа

Клуби чорного диму видно за кілометри: у Харківській області спалахнула масштабна пожежа

За словами місцевих мешканців, загорілися гаражі на ринку.

У місті Чугуєві Харківської області сьогодні, 26 червня, спалахнула масштабна пожежа.

Також читайте Пожежа у багатоповерхівці на Київщині приховала сліди страшного злочину

Відео надзвичайної події публікують очевидці у соцмережах.

За словами місцевих мешканців, загорілися гаражі на ринку.

З них валить густий чорний дим, який видно за кілометри. Людей евакуюють.

Площа загоряння складає більше 700 м.кв. На допомогу місцевим рятувальників виїхали їхні колеги із Харкова.

Нагадаємо, у низці областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що і де заборонено.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання