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Клуби чорного диму здіймаються в небо: РФ вдарила по «Епіцентру» — ЗМІ (моторошні кадри)
У Мережі поширюють відео, на яких видно клуби чорного диму, які здіймаються в небо. На місці атаки працюють екстрені служби.
Росіяни атакували «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією місцевих пабліків, вдень 8 вересня окупанти завдали удару по торговому центру в Прилуках.
У Мережі поширюють відео наслідків обстрілу. На кадрах видно, як клуби чорного диму здіймаються в небо.
На місці атаки працюють екстрені служби.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється. Також немає офіційного підтвердження про влучання у торговий центр.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, вночі російські військові атакували передмістя Одеси. Під ударом опинився великий ринок «Сьомий кілометр». Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони. Також постраждав 58-річний охоронець.
Також росіяни масовано атакували Київ. Наслідки обстрілу фіксують у п’яти районах столиці. За даними ЗМІ, уламки дрона вибили вікна та пошкодили квартири у 16-поверхівці.