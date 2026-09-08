Атака по Епіцентру. Фото: Прилуки Оперативні

Реклама

Росіяни‍ атакували​ «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама

За інформацією місцевих пабліків, вдень 8 вересня окупанти завдали​ удару​ по торговому​ центру в Прилуках.‌

Реклама

У Мережі поширюють відео наслідків обстрілу. На кадрах видно, як клуби чорного диму здіймаються в небо.

На місці атаки працюють​ екстрені служби.

Інформація про можливих постраждалих​ та масштаби​ руйнувань наразі уточнюється. Також немає офіційного підтвердження про влучання у торговий центр.

© із соцмереж

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі російські військові атакували передмістя Одеси. Під ударом опинився великий ринок «Сьомий кілометр». Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони. Також постраждав 58-річний охоронець.

Реклама

Також росіяни масовано атакували Київ. Наслідки обстрілу фіксують у п’яти районах столиці. За даними ЗМІ, уламки дрона вибили вікна та пошкодили квартири у 16-поверхівці.

Новини партнерів