Клумба розбрату: у Дніпрі пенсіонерка копнула дитину, яка бігала у квіти за м'ячем, а батьки прийшли і все витоптали

Клумба розбрату: у Дніпрі пенсіонерка копнула дитину, яка бігала у квіти за м'ячем, а батьки прийшли і все витоптали

Тато й мама хлопчика своєю поведінкою шокували жителів мікрорайону.

У Дніпрі жінка поскаржилася на те, що її 7-річного сина у дворі багатоповерхівки відлупцювала пенсіонерка. За словами жінки, діти грали з м'ячем, і він залетів у клумбу.

Про цей випадок мама хлопчика розповіла у соцмережі.

"Обережно! На Холодильній, 55 б'ють дітей. Діти грали в футбол і м'яч потрапив у клумбу, коли син підійшов до клумби, щоб забрати м'яч, він присів і почав його діставати, а в цей час до нього підійшла жінка і копнула його ногою по ногах. Він впав на бік, потім вона його вдарила у живіт. Після того, як він встав, вона схопила його за шию і почала смикати. Після всього цього вона забрала м'яч і закинула в під'їзд", - розповідає Яна Пастернак.

Вона додає, що пенсіонерка кричала дитині, що вже втомилася постійно забирати м'яча. До старенької неї почали підключатися сусіди з цього будинку і розповідати про те що це їхній двір і діти з інших дворів повинні гуляти в своїх дворах, а не приходити сюди.

Яна Пастернак також зазначила, що про напад пенсіонерки вона дізналася від сина і його товариша. Жінка повідомила, що написала заяву до поліції стосовно дій старенької.

Користувачі Мережі вважають, що пенсіонерка вчинила неправильно, а деякі вказали на те, що жінка хлопчика не лупцювала, а його батьки після інциденту поводилися неадекватно. Вони залізли на клумбу і почали витоптувати ногами все, що там росло на очах у дорослих і дітей.

Те, що бабуся перегнула палицю - це звичайно перебір, але з іншого боку, для того, щоб клумба залишалася клумбою, там (в клумбі) хтось постійно працює: садить, поливає, удобрює і т д. І так щороку, а хтось прийде з сусідньої вулиці і починає все це громити м'ячем, нехай навіть не спеціально.

Чула як мама кричала матом у присутності дітей і погрожувала всім. Вона і батько витоптали квіти навмисно, це приклад для дитини того, що знову таки все можна вирішити силою.

Папа теж молодець, зайшов на нашу клумбу і почав витоптувати всі квіти.. це нормально?

Поведінка мами і тата була набагато гіршою, ніж бабусі.

Мешканці будинку кажуть, що жінка його не била. Забрала м'яч. Коли його вихоплювала, дитина впала і подряпала трояндами обличчя.

Жителі будинку зараз обговорюють, щоб написати зустрічну заяву на батьків хлопчика, які сплюндрували клумбу, яку вони роками плекали.

Нагадаємо, що в жінка напала на дівчину через те, що вона призупинилася на ескалаторі й нібито заважала їй пройти. Нападниця двічі штовхнула дівчину і побила її парасолькою, яку відібрала у постраждалої.

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