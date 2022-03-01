"Клята війна прийшла знову": у Маріуполі під час обстрілу зруйновано гуртожиток для переселенців

"Клята війна прийшла знову": у Маріуполі під час обстрілу зруйновано гуртожиток для переселенців

У ньому жили переселенці з окупованих територій Донбасу.

У Маріуполі російські війська розбомбили гуртожиток, який побудували для переселенців.

Про це повідомили у міській раді.

Зазначається, що гуртожиток для вимушених переселенців з окупованих територій Донбасу побудували у 2014-2015 роках. У ньому жили люди з Донецька, Горлівки, Луганська, Макіївки.

"Десятки тисяч людей бігли від війни до Маріуполя. І наше місто стало для них новим домом. Але клята війна прийшла знову. Сьогодні обстріл російських фашистів зруйнував мирний прихисток переселенців", йдеться у повідомленні.