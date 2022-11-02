"Клята війна забрала ще одне життя": на Бахмутьскому напрямку загинув боєць з Івано-Франківщини

Олександр Костюк на Донеччині поклав своє життя за Україну.

На Бахмутьскому напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

Про загибель воїна повідомила Єзупільська селищна рада.

"Ми в скорботі! З глибоким сумом та болем повідомляємо про загибель ще одного нашого земляка – Костюка Олександра Михайловича. Уродженця та жителя Ганнусівки. Клята війна забрала ще одне життя. Олександр загинув на Бахмутському напрямку", – повідомили у селищній раді.

Загиблий захисник Олександр Костюк, фото / Єзупільська територіальна громада

Поховають Олександра Костюка у рідному селі Ганнусівка.

Ситуація в Україні

Розпочалася 252 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними американського Інституту вивчення війни, на Донбасі загострилася ситуація. Російські окупанти посилили наступальні дії. ЗС РФ продовжили наступальні дії навколо Бахмута на Донеччині, там тривають запеклі бої. Війська ПВК "Вагнера" намагаються прорвати українську оборону. ЗСУ продовжують відбивати нескінченні російські атаки на Бахмут.

1 листопада стало відомо, що під Бахмутом Сили оборони приземлили російський гелікоптер. Виявилося, що його використовували офіцери приватної військової компанії "Вагнера".

Російські мобілізован зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Одразу після мобілізації їх перекидають на передову. Приховати кількість втрат в РФ все складніше, оскільки Мережі вже рясніють некрологами про тих, хто встиг повоювати кілька днів.

За минулу добу українські захисники знищили 800 окупантів, загалом же від початку повномасштабного наступу ліквідовано близько 73270 російських загарбників.

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