Ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко / © МВС

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. За словами глави держави, відповідний указ уже готується.

Про це президент повідомив в Telegram.

Зеленський розповів, що провів зустріч з Ігорем Клименком та подякував йому за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.

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«Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей», — йдеться в повідомленні.

Глава держави повідомив, що запропонував Клименку обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, указ про призначення вже готується.

Як наголосив президент, одним із ключових завдань на новій посаді має стати максимально ефективна координація між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням рішень.

«Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей», — додав Зеленський.

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Окремим пріоритетом Зеленський визначив координацію оборонних виробництв.

Що передувало призначенню Клименка до РНБО

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді. Уже наступного дня тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Під час формування нового складу Кабінету Міністрів одним із головних питань залишалося призначення очільника Міністерства оборони. За інформацією медіа та народних депутатів, президент розглядав кандидатуру міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, «РБК-Україна» із посиланням на джерела повідомляло, що таке рішення пов’язували з прагненням підвищити ефективність мобілізаційних процесів.

Втім, народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що питання призначення нового міністра оборони залишається невирішеним, а Ігор Клименко нібито відмовляється переходити на цю посаду. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що ще не вносив до парламенту подання щодо нового очільника Міноборони, зазначивши, що Клименко є одним із кандидатів.

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16 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду, однак призначення міністра оборони, як і глави МЗС, було відкладене до окремого президентського подання.

Пізніше президент повідомив, що доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Він також зазначив, що має намір пізніше звернутися до Верховної Ради для затвердження кандидатури Хмари на посаді очільника Міноборони.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу, що відповідно до законодавства міністром оборони може бути лише цивільна особа, тоді як Хмара є чинним генералом. Раніше ми повідомляли, що залишається незрозумілим, як саме він може очолити міністерство навіть у статусі виконувача обов’язків, адже для цього його спершу необхідно призначити заступником міністра та уповноважити тимчасово керувати відомством.

Наразі посада міністра оборони залишається вакантною.

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Водночас кадрові зміни в Міністерстві оборони викликали суспільний резонанс. Уже другий день поспіль у Києві та інших містах України тривають мирні акції протесту проти відставки Михайла Федорова. Учасники виходять із картонками «Поверніть Мішу» та скандують «Ганьба», закликаючи владу переглянути кадрове рішення. Мітингувальники заявляють, що готові продовжувати акції, доки їх не почують.

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