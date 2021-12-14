Ключі від авто взяв без дозволу та їхав зі швидкістю 120 км на годину: подробиці жахливої ДТП у Луцьку

Ключі від авто взяв без дозволу та їхав зі швидкістю 120 км на годину: подробиці жахливої ДТП у Луцьку

Раніше неповнолітній водій вже сідав за кермо автомобіля.

Їхав зі швидкістю 120 км на годину - у поліції розповіли подробиці про масштабну ДТП у Луцьку.

Зокрема, про цей жахливий інцидент телеканалу "Конкурент TV" повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак.

Ключі від автомобіля хлопець взяв без дозволу батьків. До того ж поліціянт припускає, що раніше неповнолітній вже сідав за кермо автомобіля.

Також, ще до автопригоди, водій порушив ПДР, перетнувши подвійну суцільну смугу. За ним одразу виїхала патрульна поліція із синьо-червоними проблисковими маячками та сиреною, намагаючись зупинити порушника.

Проте хлопець разом зі своїми друзями, бачачи, що їх переслідують, знімали все на відео та встигали викласти це у соцмережі. Вони умисно уникали поліцію, та на деяких ділянках дороги їх швидкість була 120 кілометрів на годину.

Нагадаємо:

У Луцьку затримали 16-річного водія, який в'їхав у натовп людей