Ключі від авто взяв без дозволу та їхав зі швидкістю 120 км на годину: подробиці жахливої ДТП у Луцьку

Раніше неповнолітній водій вже сідав за кермо автомобіля.
Їхав зі швидкістю 120 км на годину - у поліції розповіли подробиці про масштабну ДТП у Луцьку.
Зокрема, про цей жахливий інцидент телеканалу "Конкурент TV" повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак.
Ключі від автомобіля хлопець взяв без дозволу батьків. До того ж поліціянт припускає, що раніше неповнолітній вже сідав за кермо автомобіля.
Також, ще до автопригоди, водій порушив ПДР, перетнувши подвійну суцільну смугу. За ним одразу виїхала патрульна поліція із синьо-червоними проблисковими маячками та сиреною, намагаючись зупинити порушника.
Проте хлопець разом зі своїми друзями, бачачи, що їх переслідують, знімали все на відео та встигали викласти це у соцмережі. Вони умисно уникали поліцію, та на деяких ділянках дороги їх швидкість була 120 кілометрів на годину.
Нагадаємо:
- У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Підозрюваний катався разом двома друзями, які сиділи в салоні авто. Порушникам 15 та 16 років, разом в авто вони гасали містом та свої розваги знімали на відео.