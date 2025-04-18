КМDШ і кар’єрні орієнтири: як школа може допомогти дитині визначитись із професією майбутнього?

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У програмі «Сніданок з 1+1» ми поговорили про це з засновником мережі приватних шкіл та садочків КМДШ Всесвіт Володимиром Козленком. Більш детально про професійну орієнтацію учнів розповіла заступниця директора школи КМДШ Осокорки з формаційної програми, вчителька української мови та літератури, а також кулінарної майстерні, едвайзерка старшокласників КМДШ, Тетяна Сагайдак.

Яке покликання допоможе дитині бути успішною і щасливою

Двома компонентами, які дозволяють не схибити в пошуку свого майбутнього фаху, є розуміння себе та світу професій. Школа має допомогти визначити, де буде оптимальний перетин здібностей і очікувань дитини з перспективами конкретної професії чи галузі в майбутньому. У КМДШ ми починаємо цю роботу ще з початкової школи.

Приклад професіоналів своєї справи. Діти дізнаються не просто про науки й відкриття, а й про людей, які залишили своє ім’я в історії різних галузей.

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Зокрема, це відбувається в 1-4 класах в процесі інтегрованого навчання за технологією хвильових занурень. Такий підхід дозволяє розглянути визначену тему з ракурсів різних наук і, разом з тим, діти дізнаються про людей, чиї винаходи чи дії зіграли важливу роль в цій темі. Ми також регулярно організовуємо зустрічі з представниками різних професій. Це можливість з перших вуст почути, якою насправді є та чи інша робота в сучасності.

Вивчення своїх інтересів. У КМДШ ми допомагаємо учням зрозуміти себе: чого вони прагнуть від життя, що їм подобається, яка б робота їх влаштувала. Системна робота в цьому напрямку починається в середній школі.

Ринок праці та його правила. В ході Career Lessons в межах професійних занурень ми вчимо дітей складати резюме, разом досліджуємо реальні вакансії на сайтах та їхні вимоги. Це допомагає краще зрозуміти, як працює ринок праці і які професіонали йому потрібні. Також ми проводимо тестові співбесіди з рекрутером мережі, щоб учень набув першого подібного досвіду та отримав зворотний зв’язок, над чим варто працювати для кращої самопрезентації.

Знайомство з бізнесами. Всі попередні пункти чудово працюють на формування теоретичних знань про роботу. Але цього замало – тому ми даємо дітям можливість наочно побачити, як працюють бізнеси. У 8-9 класах учні можуть побувати в успішних українських компаніях на одноденних екскурсіях, а в старшій школі – пройти у них повноцінне стажування.

Реалістичне занурення у професії ще в школі

У 2022 році ми почали реформувати систему професійних занурень в КМДШ. Вже тоді вони включали в себе профорієнтаційні тестування, знайомства з цікавими спікерами з різних напрямів діяльності, тренінги та симуляції, екскурсії. Але чогось не вистачало. Ми шукали способи зробити профорієнтацію максимально реалістичною, дати можливість учням взяти максимум soft та hard skills від процесу, влаштувати тест драйв для своїх кар`єрних мрій, аби знизити ризики хибного вибору в майбутньому. Таким способом стало стажування.

Стажування учнів КМДШ в Klitschko Foundation (Фонд Кличко)

Зараз ми маємо вже 15 зовнішніх партнерів, які дають нашим учням можливість зазирнути за лаштунки різних професій. Серед них: YASNO, Veteran Hub, юридична фірма «Ілляшев та Партнери», Apple Consulting, весільний дім “Ariamo Bridal”, Північний апеляційний господарський суд, Klitschko Foundation, Клініка Дубнової, архітектурна студія GHK Project, служба таксі Ninja Taxi, компанія «Украфлора», Київський національний академічний театр оперети, книгарня «Сенс» і зоопарк «ХІІ місяців». Також наших студентів приймають на стажування п’ять внутрішніх департаментів КМДШ. Нещодавно учні КМДШ пройшли стажування у дев’яти компаніях, про яке докладно розповідає спецпроєкт «Навчання для життя» . Проте ми обираємо партнерів не лише через їхню спеціалізацію – нам важливі ті цінності та бізнес-етика, з якими зустрінуться учні.

Стажування учнів КМДШ в YASNO

Інтереси дітей напряму впливають на вибір майданчиків для стажування. Ми попередньо досліджуємо, які саме професії розглядають учні для подальшої самореалізації. Тож нашими партнерами стають саме ті бізнеси, які допоможуть школярам побачити, наскільки співпадають з реальністю їхніх очікувань від обраної професії.

Чому стажування працює?

Перший «робочий» досвід. Мова не лише про фахові знання й спілкування з професіоналами, які мають шанс стати наставниками чи натхненниками. Це перша робота за усталеним графіком, навички взаємодії у команді для виконання робочих задач й розуміння посадових інструкцій

Впевненість у власних силах. Діти отримують відчуття «Я це можу». А воно завжди надає крила рухатись далі швидше й легше. Зокрема, одному нашому учневі запропонували роботу в компанії після стажування – це дуже сильна мотивація.

Перевірка свого вибору на практиці. Таке глибоке занурення у професію допомагає дітям переконатись, чи дійсно вони хочуть пов’язати з нею своє життя. До прикладу, наша учениця обрала для себе шлях міжнародного права. Вона упродовж професійних занурень спілкувалась із різними юристами в межах живих бібліотек. Згодом обрала для стажування юридичну компанію. Після нього вийшла із впевненістю у власному виборі і мотивацією працювати більше, аби вступити до бажаного університету та досягти кар'єрних успіхів у подальшому.

Роль батьків у самовизначенні дитини

Головна порада для батьків, які хочуть допомогти дитині знайти своє покликання – спостерігайте, слухайте й підтримуйте інтереси дитини без тиску. Саме в цьому трикутнику – уважність, довіра та свобода – зароджується справжнє покликання.

Батьки прагнуть дати своїй дитині старт для гідного майбутнього і при цьому часто нав’язують своє його бачення. Для дорослих – це перевірений шлях, в якому вони компетентні та впевнені. Але чи подобається дитині такий зовнішній вибір? В КМДШ Всесвіт ми розуміємо батьків і так само, як і вони, хочемо для дітей найкращого. Тому й шукаємо, що може закрити цю потребу без ігнорування бажань та здібностей дитини.

Шкільна освіта – це не про атестат, а про якісну підготовку для майбутнього. Ми в KMDШ робимо все, щоб діти знайомились із реальністю та могли віднайти у ній своє місце. Адже пошук покликання – це ледь не найскладніший екзистенційний вибір у житті кожного. І ми хочемо, щоб діти зробили його усвідомлено. Це важливо для їх успіху, вдалої самореалізації та для їхнього щастя у подальшому житті.