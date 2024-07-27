КМDШ та Vlasne Misto створять інноваційне освітнє середовище в Бучанському районі Київської області

Новий урбаністичний проєкт втілює в собі принципи сталого розвитку, економічної стратегії та екологічної відповідальності, спрямовані на створення міста.

Мережа приватних навчальних закладів КМDШ та місто-кластер Vlasne Misto домовились про створення та розвиток комплексу навчальних закладів на території урбан-проєкту Vlasne Misto та територіальної громади села Дмитрівка Бучанський район, Київська область. Днями сторони підписали відповідний Меморандум про співпрацю.

Vlasne Misto бере на себе зобов’язання з будівництва дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних коледжів та вищих навчальних закладів. Ця інфраструктура задовольнить освітні потреби майбутніх 47 тисяч мешканців проєкту та навколишніх сіл і забезпечить доступ до якісної освіти для мешканців регіону будь-якого віку.

Мережа КМDШ масштабуватиме свій досвід для розробки та впровадження сучасних освітніх програм та надання якісної освіти мешканцям Vlasne Misto.

Вже протягом найближчих кількох років освітню інфраструктуру міста-кластера становитимуть дитячий садочок, поєднаний з молодшою школою, та повна загальноосвітня школа. У проєктуванні керуватимуться міжнародними стандартами та українськими нормами. Також врахують всі вимоги до простору, які ставить сучасний освітній процес та безпекова ситуація. Вчити і виховувати в цих закладах будуть як маленьких жителів Vlasne Misto, так і дітей з сусідніх сіл – Дмитрівки та Мили.

«Власне Місто покликане стати локальним зразком сучасного міського життя. Завдяки цьому меморандуму ми прагнемо інтегрувати передову освіту в сутність нашого міста, забезпечуючи процвітаюче майбутнє для всіх мешканців, – підкреслив Генеральний директор ТОВ «Власне місто» Ярослав Корніяченко.

«Для всієї команди КМDШ – велика честь і водночас виклик стати частиною такого інноваційного і людиноцентричного проєкту. Це випадок, коли вся філософія нового міста, його раціональність і увага до найдрібніших деталей відповідають нашим цінностям, нашому баченню середовища, у якому мають жити і виховуватись діти. Наш досвід гарантує, що освіта тут буде якісною, а діти – самореалізованими та щасливими. Ми раді співпрацювати з Vlasne Misto, щоб запропонувати цій громаді інноваційні освітні рішення»,– зазначила генеральна директорка мережі приватних навчальних закладів КМDШ Всесвіт Ліна Жигінас.

Довідка:

КМDШ Всесвіт – мережа приватних ліцензованих шкіл та дошкільних навчальних закладів повного дня. Всесвіт КМDШ налічує 6 локацій, 3 бренди та декілька освітніх концепцій, наші потужності вміщують близько 1800 дітей, з якими вже зараз працює 280 професійних викладачів, психологів, вихователів та тьюторів. В мережі діють 3 школи на 500+ дітей кожна, з поглибленим вивченням іноземних мов та STEАM, школа онлайн-навчання КМDШ Online, школа-садок Clever Kids та споріднений бренд SENSE. Команда мережі надає високоякісну освіту та виховує дітей в культурі інновацій та академічної свободи.

Академічні підходи КМDШ адаптовані до сучасних потреб, базуються на міжпредметній інтеграції, практикоорієнтованій проєктній діяльності, STEAM-підходах, включають діджиталізацію навчання, ігрові формати та глибоке вивчення іноземних мов. Гармонізації особистості сприяють профорієнтаційні заняття, дискусійні клуби й психологічна робота для розвитку soft skills, а також широкий вибір додаткових активностей – спорт, мистецтво, ІТ.

VLASNE MISTO – місто-кластер на 47 000 мешканців, центр створення економіки та розвитку Дмитрівської ОТГ та регіону в цілому. Місто буде розташоване на захід від м. Київ, має транспортну мережу в межах між кільцевими дорогами навколо столиці, за 25 км від міжнародного аеропорту “Київ”.

Новий урбаністичний проєкт втілює в собі принципи сталого розвитку, економічної стратегії та екологічної відповідальності, спрямовані на створення міста. Основою для успішного суспільства для нас виступає якісна освіта та розвиток мешканців. Vlasne Misto гармонізує діяльність людини з природним середовищем з великим акцентом на екологічному балансі та відновлюваній енергії. На території міста будуть створені розподілена енергетична мережа, включаючи будівництво сонячних та вітрових парків, сінтезгенерування, власні потужності з очистки води, переробки сміття та зменшення карбонового сліду. В місті передбачені вертикальні теплиці, медичний центр, бізнес-парк, зони рекреації та відпочинку. Реалізація проєкту триває.