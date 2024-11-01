КН РІЕЛ оголошує конкурс: 200 тисяч за найкращі логотип, слоган і легенду для нових ЖК у Києві

Ваші роботи можуть визначити настрій і характер цих комплексів.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ оголошує конкурс для креативних людей на створення унікального логотипа, слогана та легенди для нових житлових комплексів BROTHER та SISTER на лівому березі Києва.

Призовий фонд – 200 тисяч гривень за найкращі ідеї для кожного комплексу.

Це шанс для креативних особистостей зануритися в процес створення образу нового Києва та розкрити свій потенціал. Ідеї, що надихають та відкривають простір для нових можливостей у BROTHER та SISTER — місцях гармонії та затишку — особливо вітаються! Ваші роботи можуть визначити настрій і характер цих комплексів, які стануть символами сучасного життя в столиці.

Умови участі:

Надіслати логотип, слоган та легенду для ЖК BROTHER або SISTER чи будь-яку комбінацію з них.

Дедлайн: до 23:59, 29 листопада 2024 року.

Надсилати роботи на електронну адресу: press@riel.com.ua

Використовувати візуальні матеріали, що не порушують авторських прав інших осіб.

У разі перемоги підписується авторський договір на передачу майнових прав на твір.

Оголошення результатів – попередньо 13 грудня 2024 року.

Додаткова інформація та технічне завдання доступні за посиланням.

BROTHER та SISTER стануть символами затишного, сучасного життя на лівому березі Києва, поєднуючи сімейні цінності, дружні стосунки та гармонійний життєвий простір.

Організатори з нетерпінням чекають на ваші ідеї, що допоможуть втілити цю візію!