Ракетна атака

Реклама

Північна Корея передала Росії близько півсотні сучасних балістичних ракет, зокрема новітні KN-30 з бойовою частиною до 2500 кг. Аналітики попереджають про загрозу одразу для семи українських областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Росія продовжує створювати умови для посилення своїх ударних пакетів північнокорейськими ракетами, зокрема модернізованими балістичними KN-30.

Реклама

Головне управління розвідки Міноборони України 20 серпня повідомило, що станом на липень Північна Корея передала Росії близько 50 ракет KN-23, KN-24 та KN-30 (Hwansong-11C). Модернізована KN-30 є похідною від KN-23 і може оснащуватися бойовою частиною вагою до 2500 кг. Водночас аналітики не мають підтверджень її використання російськими військами проти України.

За інформацією ГУР, у Воронезькій області Росія також розпочала розгортання шести пускових установок для північнокорейських ракет. Сукупно вони можуть забезпечити запуск до 120 ракет. Із цього району, ймовірно, можуть завдаватися удари по Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський звернув увагу, що окупанти не задіюють усі доступні пускові установки під час кожної атаки. За його словами, РФ має близько 160 пускових установок «Іскандер», кожна з яких розрахована на дві ракети, проте фактично під час одного удару росіяни запускають у середньому від 16 до 26 ракет.

Храпчинський також зазначив, що російські «Іскандер-М» можуть уражати цілі з точністю до 5-20 м. Водночас північнокорейські KN-23 часто мають значне відхилення — від сотень метрів до кількох кілометрів. Попри це, їхня бойова частина значно потужніша: її маса може сягати однієї тонни, тоді як стандартна бойова частина російської «Іскандер-М» важить 480 кг. Через це під час влучання KN-23 утворюються більші вирви та виникають потужніші ударні хвилі.

Реклама

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, що Росія використовує невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні, випробовуючи їх та намагаючись підвищити точність наведення після попередніх збоїв. Це дозволяє Кремлю посилювати обстріли без вичерпання власних запасів дефіцитних ракет.

Новини партнерів