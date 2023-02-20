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КНДР запустила ракети, негода в Бразилії та антиросійські санкції: головні новини ночі 20 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
4430
Час на прочитання
1 хв
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КНДР запустила ракети, негода в Бразилії та антиросійські санкції: головні новини ночі 20 лютого

Внаслідок негоди в Бразилії загинули десятки людей / Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 лютого:

  • КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря Читати далі –>
  • Десятки загиблих і сотні постраждалих: у Бразилії сталися повені і зсуви (фото і відео) Читати далі –>
  • Україна ввела санкції проти ще 333 росіян Читати далі –>
  • Китай перетне "червону лінію" у разі надання зброї для РФ – постпред США в ООН Читати далі –>
  • Землетруси в Туреччині: для постраждалих у Хатаї створили наметовий табір Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4430
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