КНДР запустила ракети, негода в Бразилії та антиросійські санкції: головні новини ночі 20 лютого

Головні новини ночі 20 лютого:

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря Читати далі –>

Десятки загиблих і сотні постраждалих: у Бразилії сталися повені і зсуви (фото і відео) Читати далі –>

Україна ввела санкції проти ще 333 росіян Читати далі –>

Китай перетне "червону лінію" у разі надання зброї для РФ – постпред США в ООН Читати далі –>

Землетруси в Туреччині: для постраждалих у Хатаї створили наметовий табір Читати далі –>

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