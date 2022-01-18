Книги та кінотеатри: куди українці витрачають гроші у межах "єПідтримки"

Вже витратили 1,5 млрд грн.
Протягом місяця, що діє програма "єПідтримка", було виплачено 7 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн українці вже встигли витратити.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
У Мінекономіки порахували, що найбільше "коронавірусних" коштів витрачають на книги та кінотеатри: 490 млн грн і 386 млн грн відповідно. На інші розважальні послуги в межах програми - 188 млн грн.
Найменше коштів витратили на залізничні квитки - 180 млн грн, і лише 146 млн грн - на спорт.
Загалом майже 7,2 млн українців подали заявки на отримання 1 000 грн у межах програми "єПідтримка".
Нагадаємо, вже понад вісім мільйонів українців відкрили картки в банках для отримання коштів у межах програми "єПідтримка". Від другої половини січня люди старше 60 років зможуть витратити гроші на придбання ліків. Тисячу гривень за вакцинацію можна оформити у восьми банках країни.
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