КНУ активізує внутрішні реформи: Копійка запускає цифрову приймальню для університетської спільноти

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Про це Копійка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Через цифрову приймальню студенти, викладачі та працівники КНУ можуть поставити запитання, повідомити про проблему або можливе порушення, передати інформацію про корупцію, запропонувати ідею чи долучитися до реалізації змін в університеті.

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Від проблеми — до рішення

Запуску приймальні передував збір пропозицій до «Карти змін КНУ». Під час їх опрацювання однією з тем, яка найчастіше звучала від студентів, викладачів і випускників, виявився якісний зворотний зв’язок.

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«Люди очікують зрозумілої інформації, змістовних відповідей без формальних відписок і можливості легко повідомити про проблему або запропонувати рішення», — зазначав Копійка.

Тоді ж в. о. ректора повідомив, що команда КНУ готує «пряме і зручне рішення». Ним і стала цифрова приймальня.

За словами Копійки, звернення університетської спільноти та робочі зустрічі з керівниками підрозділів також показали потребу в доступній цифровій комунікації, посиленні академічної доброчесності та можливості безпечно повідомляти про проблеми й порушення.

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Таким чином у цьому випадку керівництво КНУ спочатку визначило проблему на основі отриманих звернень, публічно повідомило про підготовку рішення, а згодом запустило постійний інструмент для її вирішення.

Цифровізація та штучний інтелект

Цифрова приймальня стала ще одним кроком у серії змін, які останнім часом впроваджує КНУ.

Раніше університет розпочав співпрацю з «Дією» щодо цифровізації сервісів, дистанційного підписання документів, використання цифрових копій документів і «Дія.Підпису», а також онлайн-поселення до гуртожитків.

Паралельно в КНУ почали активно застосовувати інструменти штучного інтелекту для робочих та аналітичних завдань. Їх використовують, зокрема, під час опрацювання значних масивів інформації та в інших процесах, де сучасні технології дозволяють пришвидшити роботу й скоротити рутинне навантаження.

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Таким чином, цифровізація поступово охоплює не лише сервіси для студентів, а й внутрішні управлінські процеси та комунікацію університету.

Про корупцію та порушення можна повідомляти анонімно

Окремою функцією цифрової приймальні стала можливість за потреби залишити звернення анонімно. Насамперед це стосується чутливих повідомлень про можливі порушення, корупцію та питання академічної доброчесності.

Через сервіс можна передати не лише повідомлення, а й факти та документи для окремого опрацювання.

У КНУ пояснюють, що такі сигнали не повинні губитися в коментарях або перетворюватися на публічні суперечки. Залежно від змісту їх скеровуватимуть профільним структурам.

При цьому цифрова приймальня не замінює офіційні механізми звернень — структурні підрозділи університету, студентське самоврядування, комісію з академічної доброчесності та, за необхідності, правоохоронні органи.

QR-коди розмістять у всіх корпусах і гуртожитках

До початку нового навчального року плакати з QR-кодом цифрової приймальні мають з’явитися в усіх корпусах і гуртожитках КНУ — біля входів, деканатів і дирекцій, на інформаційних стендах, у бібліотеках та студентських просторах.

«Все максимально просто: побачив проблему, маєш запитання чи ідею — відсканував QR-код і написав. Це буде наш постійний прямий канал зв’язку з університетською спільнотою», — пояснив Копійка.

За його словами, завдання полягає не лише в отриманні звернень, а й у реагуванні на них.

«Частину отриманих раніше пропозицій ми вже опрацьовуємо, на деякі вже реагуємо. Тепер для цього є постійний і зручний інструмент», — зазначив в. о. ректора.

Цифрова приймальня вже працює через Telegram-бот @ShagKNU_Bot.

Пропозиції, які надходитимуть через неї, також враховуватимуть під час формування «Карти змін КНУ».

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