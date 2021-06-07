КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Голосування відбувалося анонімно.

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Рішення ухвалили в понеділок, 7 червня, повідомила членкиня Вченої ради КНУ Марія Горбань.

"Вітаю Університет!!!!! Нарешті! Лукашенка позбавили почесного звання доктора КНУ!", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що голосування було анонімне. Як свідчать результати, 55 осіб проголосували "за". Водночас одна людина утрималася, а ще одна — виступила "проти".

Зазначимо, це звання самопроголошений президент Білорусі отримав ще за президентства Віктора Ющенка. Всього КНУ має понад 80 почесних докторів. Таке рішення ухвалили вперше в історії Університету.

Підставами для такого рішення КНУ стало порушення прав людини і неповага до держави Україна. Ректор Володимир Бугров закликав Вчену раду ЗВО позбавити Лукашенка цього статусу. За словами Бугрова, Олександр Лукашенко "не є гідним звання почесного доктора, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету".

Новини України: КНУ імені Т. Шевченка розробив процедуру позбавлення звання почесного доктора

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання