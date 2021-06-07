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КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Associated Press

Голосування відбувалося анонімно.

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Рішення ухвалили в понеділок, 7 червня, повідомила членкиня Вченої ради КНУ Марія Горбань.

"Вітаю Університет!!!!! Нарешті! Лукашенка позбавили почесного звання доктора КНУ!", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що голосування було анонімне. Як свідчать результати, 55 осіб проголосували "за". Водночас одна людина утрималася, а ще одна — виступила "проти".

Зазначимо, це звання самопроголошений президент Білорусі отримав ще за президентства Віктора Ющенка. Всього КНУ має понад 80 почесних докторів. Таке рішення ухвалили вперше в історії Університету.

Підставами для такого рішення КНУ стало порушення прав людини і неповага до держави Україна. Ректор Володимир Бугров закликав Вчену раду ЗВО позбавити Лукашенка цього статусу. За словами Бугрова, Олександр Лукашенко "не є гідним звання почесного доктора, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету".

Новини України: КНУ імені Т. Шевченка розробив процедуру позбавлення звання почесного доктора

Новини України: КНУ імені Т. Шевченка розробив процедуру позбавлення звання почесного доктора