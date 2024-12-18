"Кобзар із Ялти": помер відомий український бандурист Остап Кіндрачук

Він завжди опікувався підтримкою української культури.

18 грудня помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років.

Трагічну звістку повідомили на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!" – йдеться у повідомленні.

Український журналіст Василь Чепурний зазначив, що Кіндрачук від 1955 року почав грати на бандурі і в кінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке згодом стало "Просвітою".

Нагадаємо, Остап Кіндрачук народився у селі Котиківка в Івано-Франківській області 1937 року. Більшу частину життя прожив у Ялті та спочатку був капітаном пасажирського судна.

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