Код "Дії" відкрили для всіх: яка причина і чи є загроза для користувачів

Україна відкрила код мобільного застосунку “Дія”, щоб поділитися українським досвідом створення “держави у смартфоні” з урядами інших країн. При цьому дані про користувачів перебувають в повній безпеці.

Про це в середу, 13 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку "Дії", імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави у смартфоні”, — зауважив він.

Для того, щоб створити аналог “Дії”, іноземним фахівцям потрібно буде приєднатися до публічної ліцензії, яку разом із відкритим кодом розмістили на окремому сайті.

“Першим кроком, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, ми додали документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними. Із часом послуг та документів буде більше”, - повідомив міністр.

Водночас Михайло Федоров запевнив, що дані українців у повній безпеці, оскільки код не містить доступу до реєстрів.

“Якщо айтівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією”, - пояснив він.

За словами Федорова, відкритий код — це одна з топових світових практик, яку використовували для створення європейських ковід-сертифікатів та Європейського гаманця цифрової ідентифікації, за таким принципом працюють компанії Linux, Android та MySQL.

Нагадаємо, українці зможуть використовувати "Дію" у країнах Євросоюзу як цифровий гаманець. За його допомогою можна буде відкрити банківський рахунок, користуватися електронним підписом та одержувати електронні медичні рецепти.

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