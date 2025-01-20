Когенераційні установки Dalgakiran забезпечать Запорізькій області частину необхідної генерації

Компанія «Далгакиран компресор Україна» поставила когенераційні установки концерну «Міські теплові мережі» у Запорізькій області. Наразі триває процес пусконаладки та введення в експлуатацію. Обладнання вже частково працює, і у майбутньому забезпечить область частиною необхідної резервної генерації.

Нагадаємо, у Запорізькій області впроваджується проєкт запуску альтернативних джерел електрогенерації на критично важливих для населення об’єктах тепло- та водопостачання. У межах цього проєкту у серпні 2024 році відбувся тендер на поставку та введення в експлуатацію когенераційних установок для теплових мереж області. Переможець – «Далгакиран компресор Україна» – виконав свої зобов'язання і поставив обладнання впродовж 90 днів, та ввів в експлуатацію протягом 60 днів, що є дуже коротким терміном для такого обладнання.

«Далгакиран компресор Україна» поставила три когенераційні установки потужністю 2500 кВт до кінця 2024 року, як і передбачали тендерні умови. Енергетичне обладнання було придбано коштом ЮНІСЕФ та частково за рахунок місцевого бюджету. Нещодавно один з об’єктів, де завершується процес пусконалагоджувальних робіт, проінспектував голова Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров.

За словами Федорова, для об’єктів тепло- та водопостачання Запорізької області вже введено в експлуатацію понад 30 МВт додаткової електрогенерації, чверть із якої — 7,5 МВт — забезпечили установки «Далгакиран». У 2025 році планується збільшити цей показник ще на 100 МВт.

«Це черговий успішний кейс для нашої компанії. «Далгакиран» вже має вдалий досвід постачання обладнання електрогенерації для підтримки роботи критичної інфраструктури. За п’ять місяців у 2023 році ми виконали проєкт для «Харківводоканалу», поставили та запустили резервне живлення для безперебійної подачі води. Тепер наші когенераційні установки допомагають долати наслідки війни і мешканцям Запорізької області, забезпечуючи електрогенерацію. Ми цим пишаємось», – наголосив директор «Далгакиран компресор Україна» В’ячеслав Дінков.