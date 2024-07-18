Кого Безугла бачить новим міністром оборони: шокувальна заява

На її думку, у такий спосіб вона може "струснути" систему.

Скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла неодноразово висловлювалася про те, що змінила б у Міністерстві оборони. Вона готова очолити відомство.

Про це нардепка сказала в ефірі "Громадського радіо".

"Відповідаючи на ваше питання, кого б ви хотіли бачити міністром оборони, в мене буде доволі нескромна відповідь. Тому що, чесно кажучи, я не раз писала ті чи інші концепти й конспекти стосовно того, щоб поміняла в Міністерстві оборони, якби отримала таку можливість. Щодо інших кандидатів – не знаю", – сказала Безугла.

Нардепка підсумувала, що хотіла б посісти посаду міністра оборони.

"Якщо розцінювати це як можливість врешті решт струснути ту систему, яка в нас є... і систематизувати в структурі бачення і контролю", – завершила вона.

Раніше Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою. Таким чином у фракції залишається 233 людини

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