Кого із чоловіків можуть звільнити від мобілізації: зареєстрований новий законопроєкт

На сайті Верховної ради зареєстрований законопроєкт, згідно з яким ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від призову. Кому можуть надати відстрочку - в матеріалі ТСН.ua

Згідно з українським законодавством загальна мобілізація в Україні відбувається в чотири хвилі. Зараз офіційно проходить друга хвиля мобілізації - мобілізують резервістів, які не потрапили до першої хвилі. Найчастіше, це військовослужбовці з бойовим досвідом до 2014 року.

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації серед інших категорій мають наукові та науково-педагогічні працівники з вченим званням або науковим ступенем. 5 травня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №7352, який доповнює статтю 23. Згідно з цим законопроєктом відстрочку від призову можуть отримати викладачі, наукові співробітники університетів і коледжів, у яких немає вченого звання або наукового ступеня. Багато старших викладачів працюють без вченого звання та ступеня. У навчальних закладах викладають педагоги на посадах доцента чи професора з вченим званням старшого наукового співробітника, без наукового ступеня. На думку авторів законопроєкту такий стан справ дискримінує педагогічні кадри.

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Тобто, якщо цей законопроєкт приймуть, отримати відстрочку зможуть викладачі, наукові співробітники як з науковим ступенем, так і ті, що не мають вченого звання або наукового ступеня.

Але не всі викладачі зможуть отримати таку відстрочку, є умова. Звільненими від призову на військову службу у випадку, якщо законопроєкт буде прийнятий, будуть педагоги та наукові співробітники вишів, коледжів, ПТУ і шкіл без вченого звання та наукового ступеня, якщо вони працюють у навчальному закладі не менше, ніж на 0,75 ставки. Тобто, якщо викладач, працює на пів ставки, відстрочку від мобілізації за законом він не зможе отримати.

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