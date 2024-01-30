Кого мобілізують у лютому і куди відправлять на службу: який порядок призову

На сьогодні у війську найбільше потрібні чоловіки для служби в піхоті.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на службу можуть бути призвані військовозобов’язані чоловіки. Будь-то з них може бути мобілізований, якщо не має відстрочки і визнаний придатним до служби. Обов’язкової мобілізації жінок на сьогодні немає.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє NV.

Зауважимо, на сьогодні в Україні діють звичні правила мобілізації, допоки Верховна Рада не ухвалила новий відповідний законопроєкт. Депутати анонсували, що документ буде зареєстровано в парламенті і проголосовано в першому читанні в перший тиждень лютого.

Порядок мобілізації в Україні

За словами Фітьо, мобілізація йде за планом. Мобілізації жінок в Україні немає і не було. Призов на військову службу відбувається тоді, коли у громадянина немає відстрочки, а військово-лікарська комісія визнала його придатним або обмежено придатним.

Мобілізацію проводять ТЦК та СП. Керівники центрів уповноважують передбачених законодавством осіб проводити оповіщення серед чоловіків. Це відбувається шляхом вручення повістки, від якої не можна відмовитися чи оскаржити в суді.

Як пояснив Фітьо, громадяни України, які отримали повістки і добровільно прийшли до ТЦК, звіряють там дані, перевіряють наявність відстрочки та придатність до служби на ВЛК.

"Військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з’явилися в ТЦК особисто, проходять медичний огляд та оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, їх скеровують у навчальний центр, де проходять навчання від одного місяця і, відповідно, вже потім скеровуються до своїх військових частин", – розповів речник Сухопутних військ.

Повістки про уточнення даних, проходження ВЛК можуть вручати уповноважені працівники ТЦК, керівники на роботі, домовласники та керівники ОСББ, представники органів місцевого самоврядування. Ті, хто не має права на відстрочку і визнаний придатним до служби, можуть отримати мобілізаційне розпорядження.

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Порядок вручення повісток – які дані там мають бути

Уповноважені особи за наказом керівника ТЦК проводять оповіщення військовозобов'язаних чоловіків щодо мобілізації шляхом вручення повісток. Порядок вручення повісток не прописаний у законодавстві. Визначено тільки, що повістку військовозобов'язаному мають вручити особисто під підпис, на ній має бути штамп та підпис керівника ТЦК. Це підтверджує рішення Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 року.

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних закріпив форму та реквізити для заповнення повістки, правила щодо її вручення адресно та на роботі.

Повістка має бути заповнена до вручення військовозобов’язаному і містити такі реквізити:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження щодо вручення повістки;

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які треба мати із собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Повістка / Фото: ТСН.ua

Мобілізація в лютому – куди відправлять служити

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк пояснив виданню "Радіо Свобода", що зараз у війську найбільше потрібні чоловіки для служби в піхоті.

"Найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", – розповів генерал-майор.

Він зазначив, що з урахуванням віку мобілізованих та стану здоров’я під час навчання після вручення мобілізаційного розпорядження, для них повернули фізичну підготовку в навчальних центрах та військових закладах вищої освіти.

"Щоб за ті декілька місяців людина звикла до навантажень, необхідно щоб за нею хтось дивився, контролював її. Є відповідні фахівці, ми знову проводимо з ними зборові заходи, ми їх навчаємо і враховуємо це", – розповів Ніколюк.

Скільки триває підготовка мобілізованих

Командувач підготовки пояснив, що існує відповідне рішення президента, верховного головнокомандувача ЗСУ, в якому вказано, що кожен мобілізований має пройти базову загальновійськову підготовку.

"Це рішення виконується беззастережно. Є відповідні програми. Звичайно, раніше це були програми підготовки протягом декількох місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшені, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій", – зазначив Ніколюк.

Він додав, що проводиться також фахова підготовка особового складу вже, виходячи з тої військово-облікової спеціальності, на яку йде мобілізований.

Підготовка продовжується у військових частинах та оперативно-тактичних угрупованнях протягом ще двох-трьох тижнів або одного місяця – безпосередньо до виконання бойових завдань.

"Враховуючи те, що терміни(підготовки – ред.) були скорочені, але обсяги не зменшені, тому була врахована саме практична складова. Нами було внесено акцент на вправи з вогневої підготовки, вправи стрільб в обмеженому просторі, психологічні вправи, які дають можливість готувати військовослужбовця до ведення стрілецького бою. І решта психологічних вправ, які дають йому можливість діяти в обмеженому просторі, в окопі, в бліндажі, і, відповідно, стресостійкість до вибухів, обстрілів тощо", – розповів генерал-майор.

Кого мобілізують у лютому

Допоки парламент не ухвалив новий закон про мобілізацію, і відповідного його не підписав президент, то порядок мобілізації, категорії чоловіків, які підлягають призову та оповіщення залишаються незмінними. Відповідно до чинного закону, мобілізації підлягають такі категорії чоловіків:

за віком і досвідом:

від 18 до 60 років – якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років – якщо немає досвіду служби;

за станом здоров’я:

придатні у мирний і воєнний час за постановою ВЛК;

непридатні у мирний час, обмежено придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

за перебуванням на військовому обліку:

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для цього ¬– після взяття на облік підлягають мобілізації;

виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин після добровільного проходження ВЛК та отримання постанови про обмежену придатність – підлягають мобілізації;

за наявністю відстрочки:

не мають права на відстрочку;

не підлягають мобілізації, але можуть бути мобілізовані за власною добровільною згодою і проходити службу відповідно до закону.

Зауважимо, раніше ТСН.ua повідомив, які норми можуть міститися в новому законопроєкті про мобілізацію, та чому нардепи розлючені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Законопроєкт про мобілізацію! Що депутати обговорюють в кулуарах і за що готові голосувати

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