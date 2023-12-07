Кого можуть ліквідувати слідом за Кивою: ексспівробітник СБУ зробив прогноз

Раніше Ілля Кива заявив про існування списків осіб, за якими спецслужби України стежать в РФ.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів, кого можуть ліквідувати слідом за Кивою.

Про це Ступак сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 грудня.

"Це виключно моє припущення... Сівкович (віцепрем'єр, відповідальний за силовий блок в уряді Миколи Азарова, колишній заступник секретаря РНБО, – ред.) може бути, колишній очільник МВС Захарченко може бути, колишній очільник СБУ Якименко теж може бути і там тра-та-та понеслося, тобто в залежності від їх участі. От наприклад, Сівкович, він приймав активну участь у повномасштабному вторгненні... Він координував діяльність колишнього начальника кримського управління СБУ", - сказав ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що українського колишнього депутата Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згодом в українській розвідці підтвердили смерть зрадника Киви.

Джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.

Раніше повідомляли гучні подробиці, де вбили зрадника України Іллю Киву і його "пророчий" допис.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИВУ ВБИЛИ В ЛІСІ! Співмешканка екснардепа шокувала зізнанням!

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