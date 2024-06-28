Кого можуть мобілізувати вже від 1 липня: повний перелік

Мобілізація позбавляє деяких чоловіків права на відстрочку від служби.

В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується й відстрочки від призову на військову службу. Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації.

Кому не належить відстрочка від мобілізації 2024 року:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони

особи, які мають статус "обмежено придатний"

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими

Варто одразу зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, вказаний у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців)

особи, які були у полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням)

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо в них немає заборгованості щодо аліментів

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю

батьки усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавленних батьківського піклування віком до 18 років

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу

матері-одиначки та батьки-одинаки

вчені й вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду)

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка)

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук)

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України

усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування віком до 18 років

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

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