Кого можуть мобілізувати вже від 1 липня: повний перелік

Мобілізація позбавляє деяких чоловіків права на відстрочку від служби.
В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується й відстрочки від призову на військову службу. Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації.
Кому не належить відстрочка від мобілізації 2024 року:
- студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони
- особи, які мають статус "обмежено придатний"
- чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими
Варто одразу зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, вказаний у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:
- особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців)
- особи, які були у полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням)
- батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо в них немає заборгованості щодо аліментів
- батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю
- батьки усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавленних батьківського піклування віком до 18 років
- батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи
- батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу
- матері-одиначки та батьки-одинаки
- вчені й вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки
- опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду)
- особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка)
- онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук)
- військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України
- усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування віком до 18 років
Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.
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