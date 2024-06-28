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Кого можуть мобілізувати вже від 1 липня: повний перелік

Кого можуть мобілізувати вже від 1 липня: повний перелік

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Мобілізація позбавляє деяких чоловіків права на відстрочку від служби.

В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується й відстрочки від призову на військову службу. Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. 

Кому не належить відстрочка від мобілізації 2024 року:

  • студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту
  • особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони
  • особи, які мають статус "обмежено придатний"
  • чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими

Варто одразу зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, вказаний у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

  • особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців)
  • особи, які були у полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням)
  • батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо в них немає заборгованості щодо аліментів
  • батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю
  • батьки усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавленних батьківського піклування віком до 18 років
  • батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи
  • батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу
  • матері-одиначки та батьки-одинаки
  • вчені й вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки
  • опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду)
  • особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка)
  • онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук)
  • військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України
  • усиновлювачі дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування віком до 18 років

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

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