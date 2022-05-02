Кого можуть відключити від електромережі, що зробити, щоб цього не сталося

Кого можуть відключити від електромережі, що зробити, щоб цього не сталося

Українці повинні попереджати про неможливість сплати рахунків за електроенергію

Якщо українці не мають можливості оплачувати рахунки за електроенергію, вони повинні попередити про це постачальників послуги. Якщо заборгованість зростатиме і споживач електроенергії не повідомить про неможливість платити, його відключать від електроенергії. Таке рішення прийняла Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

В постанові НКРЕКП зазначається, що постачальники електроенергії повинні провести роз’яснювальну роботу серед споживачів:

щодо можливості оплати електроенергії онлайн,

необхідності передачі показників лічильників,

необхідності громадян попереджати про неможливість сплати рахунків, інакше їх почнуть відключати від електрики.

Якщо споживач попередить постачальника про неможливість платити за рахунки, відключати від електроенергії його не будуть доки діє воєнний стан і ще 30 днів після його скасування. Після закінчення 30 днів з дня припинення дії воєнного стану бажано укласти договір про реструктуризацію боргів і скласти графік погашення заборгованості.

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