Кого можуть забронювати від мобілізації: нововведення та цікаві нюанси

З ухваленням нового закону про мобілізацію розширено список заброньованих, а також можливе запровадження електронного бронювання в “Дії”.

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки.

Кого можуть забронювати і в який спосіб, йдеться у матеріалі “Вікна”.

Бронь від мобілізації 2024: список тих, кого можуть забронювати

Згідно з чинними правилами, забронювати можна співробітників, які працюють на:

підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.

До підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК). Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

Бронювання держслужбовців

Що стосується держслужбовців, то для них із новим законом про мобілізацію, правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії “А”, голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів.

При цьому держслужбовці категорій “Б” і “В” будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Разом з тим бронь як і раніше матимуть представники органів державної влади, інших держорганів — Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Бронювання дає відстрочку від призову на військову службу.

Які підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати таким критеріям.

Сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує €1,5 млн. Сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше €32 млн євро в еквіваленті. Немає заборгованостей за ЄСВ. Середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону. У підприємства є резидентство в Дія.City.

Раніше ми писали, кому не треба оновлювати військово-облікові дані.

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