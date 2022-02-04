Кого не призвуть на строкову службу в Україні 2022 року: звільнені громадяни

2022 року в Україні призов відбуватиметься з квітня до червня та з жовтня до грудня. Призовників не планується залучати до бойових завдань в ООС. А певні критерії громадян України можуть отримати відстрочку від призову 2022 року. Хто це буде — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як повідомили в Офісі президента України, Володимиром Зеленським було підписано указ №687/2021, згідно з яким проведення призовів громадян України на строкову службу 2022 року відбуватиметься два рази: з квітня до червня та з жовтня до грудня.
Категорії громадян, які звільнені від призову на строкову службу
Відповідно до указу №687/2021, від строкової служби 2022 року будуть звільнені громадяни призовного віку, які зараз навчаються:
- на денній формі навчання в закладах загальної середньої освіти III ступеня (професійно-технічна);
- на денній формі навчання в закладах фахової передвищої освіти;
- в закладах передвищої або вищої освіти (зокрема, коли здобувається наступний рівень освіти);
- в закладах середньої та вищої духовної освіти;
- в докторантурі, аспірантурі, інтернатурі (як без відриву, так і з відривом від виробництва);
- проходять військову підготовку (програма офіцерів запасу) в військових вищих навчальних закладах та їхніх підрозділах.
Також відстрочку від призову можуть отримати громадяни за таких умов:
- стан здоров’я;
- сімейні обставини;
- необхідність продовження професійної діяльності.
В указі наголошено, що призовники не будуть залучатися до бойових дій в ООС. Їх планують залучати до комплекту, який пов’язаний з забезпеченням життєдіяльності всіх військових частин у пунктах постійної дислокації, крім тих, що знаходяться в Луганській та Донецькій областях.