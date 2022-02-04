Хто буде звільнений від призову на строкову службу 2022 року? / Associated Press

Кого не призвуть на строкову службу в Україні 2022 року: звільнені громадяни

Кого не призвуть на строкову службу в Україні 2022 року: звільнені громадяни

2022 року в Україні призов відбуватиметься з квітня до червня та з жовтня до грудня. Призовників не планується залучати до бойових завдань в ООС. А певні критерії громадян України можуть отримати відстрочку від призову 2022 року. Хто це буде — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомили в Офісі президента України, Володимиром Зеленським було підписано указ №687/2021, згідно з яким проведення призовів громадян України на строкову службу 2022 року відбуватиметься два рази: з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Категорії громадян, які звільнені від призову на строкову службу

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Відповідно до указу №687/2021, від строкової служби 2022 року будуть звільнені громадяни призовного віку, які зараз навчаються:

на денній формі навчання в закладах загальної середньої освіти III ступеня (професійно-технічна);

на денній формі навчання в закладах фахової передвищої освіти;

в закладах передвищої або вищої освіти (зокрема, коли здобувається наступний рівень освіти);

в закладах середньої та вищої духовної освіти;

в докторантурі, аспірантурі, інтернатурі (як без відриву, так і з відривом від виробництва);

проходять військову підготовку (програма офіцерів запасу) в військових вищих навчальних закладах та їхніх підрозділах.

Також відстрочку від призову можуть отримати громадяни за таких умов:

стан здоров’я;

сімейні обставини;

необхідність продовження професійної діяльності.

В указі наголошено, що призовники не будуть залучатися до бойових дій в ООС. Їх планують залучати до комплекту, який пов’язаний з забезпеченням життєдіяльності всіх військових частин у пунктах постійної дислокації, крім тих, що знаходяться в Луганській та Донецькій областях.