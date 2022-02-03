Не пустять за кордон: кого стосується заборона на виїзд з України

Не пустять за кордон: кого стосується заборона на виїзд з України

Тепер заборона виїзду за кордон торкається тих громадян України, які мають певні борги. Вона з’явилася після внесення певних змін до Податкового Кодексу України. За яких обставин українці не можуть виїжджати за кордон — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з новими правилами, які були встановлені податковою реформою, певні категорії громадян України можуть отримати заборону виїзду за кордон, якщо вони ухиляються від зобов’язань, що наклав на них суд. Тобто ті люди, у яких наявний:

борг зі сплати аліментів;

податковий борг;

банківський борг.

Що відомо про ці обставини?

Заборона виїзду за кордон через борг зі сплати аліментів

Заборона виїзду за кордон: борг зі сплати аліментів / Pexels

Якщо один з батьків ухиляється від сплати аліментів на дитину, на нього накладається кримінальна, адміністративна чи цивільна відповідальність.

Зокрема, при адміністративній відповідальності, якщо у громадянина є борг зі сплати аліментів на дитину, сукупний розмір якого перевищує суму чотирьох платежів аліментів (якщо виплачуються на хвору дитину, тоді трьох), боржник може отримати тимчасову заборону виїзду за кордон.

Відповідна постанова виноситься державним виконавцем у порядку, що був встановлений законом. Її надсилають органам Держприкордонслужби для виконання.

Заборона виїзду за кордон через податкові борги

Існує дві підстави для заборони виїзду за кордон в такому випадку:

набуває чинності судове рішення для стягнення податкового боргу щодо юридичної/фізичної особи або ФОП при добровільному невиконанні;

ФОП або фізична особа не сплатили борг по ЄСВ протягом 10-денного періоду після отримання.

Згідно з Законом 5600, який нещодавно набув чинності, податкові органи отримали право звертатися до суду, щоб заборонити директорам підприємств виїзд за кордон, якщо у підприємства існує податковий борг понад 1 млн грн (і його не сплатили протягом 120 днів).

Заборона виїзду за кордон та банківський борг

Заборона виїзду за кордон через банківський борг / Pexels

Тимчасово особі можуть заборонити виїзд за кордон, якщо вона ухиляється від сплати фінансового боргу перед:

колекторами;

банком;

мікрофінансовою компанією.

Заборона виїзду за кордон: які можуть бути інші обставини?

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Крім наявності банківського, податкового боргу чи боргі зі сплати аліментів, законом передбачені інші обставини для тимчасової заборони виїзду за кордон:

розгляд кримінальної справи стосовно особи, при якому застосовується запобіжний захід у вигляді заборони виїзду з України (діє, допоки відповідні обмеження не будуть скасовані, або кримінальне провадження закінчене);

засудження особи за скоєння кримінального злочину (заборона виїзду діє до звільнення від покарання);

особа знає відомості, які розглядаються як державна таємниця (таємна інформація у сфері економіки, оборони, науки і техніки, державної безпеки тощо), і якщо вони визнані законом як такі, що можуть зашкодити безпеці України.

Як дізнатися, чи діє заборона на виїзд за кордон?

Найпростіший спосіб – подання письмового запиту до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (за адресою: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601). В ньому обов’язково вказується:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

реквізити документа, що посвідчує особу.

Також інформацію можна перевірити самостійно у відкритих реєстрах боржників. Одним із таких є Єдиний реєстр боржників від Міністерства юстиції.