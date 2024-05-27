Кого примусово не мобілізують до ЗСУ в червні: деталі

Згідно із законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ лише за власним бажанням.

Під час мобілізації в Україні деякі категорії громадян заборонено примусово призивати до служби. Такі чоловіки можуть вступити до лав ЗСУ лише на контракт і добровільно.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Документ унормував питання призову на військову службу за власним бажанням. Детальніше про це розповів "24 Канал".

Мобілізація в Україні: кого призвуть за власним бажанням

Згідно із законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ лише за власним бажанням.

Також добровільно вступити до ЗСУ можуть громадяни до 25 років під час мобілізації, які пройшли базову військову підготовку.

Крім цього, добровільно на контракт можуть піти особи з інвалідністю, іноземці та люди без громадянства. Для цього їм потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем фактичного проживання чи безпосередньо до військової частини, в якій планують служити.

Зазначимо, під час мобілізації в Україні може зʼявитися економічне бронювання працівників. Наразі опрацьовують дві моделі — бронювання військовозобовʼязаного співробітника, чия зарплата щонайменше 35 тисяч гривень; плата за кожного заброньованого співробітника в розмірі 20 тисяч гривень. Наразі бронювати чоловіків можуть критично важливі підприємства.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

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