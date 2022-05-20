Кого спіймали, того й мобілізують: в ОРДЛО окупанти посилають на передову людей без кінцівок і з ДЦП (відео)

Кого спіймали, того й мобілізують: в ОРДЛО окупанти посилають на передову людей без кінцівок і з ДЦП (відео)

В ОРДЛО через втрати в лавах окупантів мобілізують всіх, кого вдалося виловити на вулиці.

Тому на передовій часто опиняються люди з інвалідністю.

Про такі випадки розповідають СБУ полонені, які попри стан свого здоров'я змушені воювати.

За словами одного з полонених окупантів, його схопили на вулиці представники комендатури, коли він прямував на роботу. Чоловік в дитинстві втратив око і має III ступінь інвалідності та поганий зір, але це не завадило окупантам випхати його на передову, без попередніх навчань.

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"В Новоазовську я також бачив і одноруких і з ДЦП, всіх збирають. Сказали будемо, де тихо. На блокпостах, документи перевіряти. З оснащення нам дали лише каску. Ми сиділи в підвалі через постійні обстріли. Коли я побачив українських військових вирішив одазу здатися. Всі хочуть жити", - говорить полонений.

Інший полонений мав серйозну травму голови з переломом основи черепа, але теж опинився на полі бою.

"Ми медкомісію навіть не проходили. Дали каску і хрестик. Бронежилет довелося куувати у росіян за 200 тисяч рублів", - розповідає полонений.

Тож коли їхній полк вщент розбили українські захисники на Донбасі, окупанти ухвалили правильне рішення: склали зброю й здалися в полон. Це єдиний спосіб для них вціліти.

Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні .

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